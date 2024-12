Gonzalo Miró responde a Iñaki López tras señalar que siempre va a MVT "los días de ayuno": "Empiezo a pensar que estás detrás de eso"

El colaborador e Iñaki López han protagonizado un divertido momento al darse cuenta de que Gonzalo Miró siempre acude al programa los días que no hay sección ni del nutricionista Pablo Ojeda, ni del chef Carlos Maldonado.

Iñaki López y Gonzalo Miró han protagonizado un divertido momento al comiendo del programa de Más Vale Tarde. El presentador ha anunciado la presencia del colaborador en el programa destacando que siempre acude los días de "ayuno".

"Me toca venir cuando no hay comida", ha lamentado Miró, haciendo referencia a que siempre le toca ir ños días que no hay sección ni del nutricionista Pablo Ojeda, ni del chef Carlos Maldonado.

Un hecho que cree que no es una coincidencia, destacando que empieza a sospechar que Iñaki López está "detrás de todo esto". "Quieres comer solo, bribón", le ha indicado.

Una acusación a la que Iñaki López ha respondido con humor señalando que algún día se ganará las simpatías de los presentadores de este espacio y le pasarán a "invitar los días que hay condumio"-