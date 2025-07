Gonzalo Miró, sobre el enfrentamiento entre Page y Puente: “No veo dónde está el problema”

Este sábado, el PSOE celebraba su Comité Federal más complicado. En medio del caso Koldo, que apunta directamente a José Luis Ábalos; y con Santos Cerdán en la prisión de Soto del Real, Pedro Sánchez tenía que hacer cambios y convencer por igual. Sin embargo, una de las cosas que más ha llamado la atención de este cónclave ha sido el encontronazo verbal protagonizado por Óscar Puente y Emiliano García-Page, los dos socialistas.

Al terminar la intervención de Sánchez, todos los socialistas presentes se levantaron aplaudir. Todos, menos el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha. En respuesta, los presentes guardaron silencio tras el discurso de Page. Nadie le vitoreo.

El rifirrafe continuó en sus discursos durante el Comité, con Page diciendo que "es el momento más crítico del PSOE" y que hay que convocar elecciones anticipadas. Pero también con Puente, ministro de Transportes, llamando al manchego "hipócrita" e insinuando que cuando va a medios cercanos a la derecha "está en su salsa".

Sobre este enfrentamiento se ha hablado, y mucho, este lunes en MVT. Aunque algunos colaboradores le han dado mucha importancia a lo sucedido, para Gonzalo Miró es algo normal. “No veo dónde está el problema”.

Para el colaborador, este desencuentro demuestra que no es verdad lo que dicen, de que "no se puede discrepar con Sánchez". Aquí está la prueba, porque "son dos pesos pesados del partido diciéndose lo que piensan a la cara". Miró asegura que no sabe si hacerlo de este modo es "higiénico" o "si tendrá algo de positivo", pero considera que estas cosas han pasado antes. Que no es la primera vez que ocurre.

Eso sí, hay una diferencia. "Que llueve sobre mojado". "No podemos pensar que estos son desavenencias que han ocurrido este fin de semana"¨, dice Gonzalo Miró, para recordar que "a Page le llevamos escuchando años". Entiende que si el manchego puede decir lo que no le gusta, otra persona puede responderle.