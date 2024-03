Gonzalo Bernardos, profesor de Economía en la Universidad de Barcelona ha asegurado en Más Vale Tarde que España "suspende en productividad por trabajador" y ha argumentado que esa es una de las razones por las que los sueldos son "más bajos que la media europea".

"Nosotros estamos 15 puntos por debajo de la media europea. Es un grandísimo problema. Si nosotros tuviéramos empresas que se dedicaran más a la calidad que al bajo precio, si tuviéramos empresas, no solo muchísimas pymes si no medianas y grandes que apostaran por la innovación y el desarrollo y por la creación de nuevos productos, subiría más la productividad", ha añadido.

El profesor ha insistido en que "esto no se puede cambiar de un día para otro" si no que "necesitamos un plan", pero ha lamentado que "los sucesivos gobiernos que ha habido en España no han tenido ninguno".

La economía española creció un 2,5% el año pasado

El PIB nacional creció el año pasado un 2,5%, cinco veces por encima de la media de la zona euro. Al mismo tiempo, los españoles tenemos un nivel adquisitivo por debajo de la media europea. Bernardos argumenta que "hay dos temas diferentes". Por un lado, se habla de "cuánto crece el país". "España está creciendo mucho por la llegada de inmigrantes. Cuantas más personas haya y más personas estén trabajando más crece el PIB y en esto somos muy buenos", ha asegurado el profesor.

"El año pasado nos llegaron 500.000 inmigrantes. De los 770.000 puestos de trabajo que el año pasado conseguimos crear, el 70% son inmigrantes. Son más familias y más consumo", ha añadido.

Por otro lado, Bernardos habla de la "bajada de la inflación" que "ayudó a las familias a tener un bolsillo más despejado y poder gastar más". "Cuando recibimos más gente, aunque tengan titulaciones se dedican a puestos de trabajos que no son excesivamente productivos, la productividad baja, el nivel de vida promedio disminuye", ha continuado el profesor, quien ha lamentado que España "suspende en productividad por trabajador".