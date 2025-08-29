Ahora

Entrevista en Más Vale Tarde

Francisco Igea, tajante sobre la comparecencia de Mañueco: "Ha estado soberbio y sin encarar de verdad la situación"

Francisco Igea critica duramente en este vídeo la intervención de Mañueco en las cortes de Castilla y León y pide el cese de Quiñones: "Cuando uno se esconde 16 días en la mayor crisis de tu consejería, o dimites o te echan".

Hoy Alfonso Fernández Mañueco comparecía en las Cortes de Castilla y León para dar explicaciones sobre la gestión de los incendios en la comunidad. Lo hacía en un bronco debate donde Francisco Igea era uno de los que le respondían con un tono más duro, calificando al presidente regional de "incompetente".

"Me ha sacado un poco de quicio la escenografía", comenta el exvicepresidente de Castilla y León, en referencia a la llegada de Mañueco al hemiciclo arropado por sus compañeros de partido "como solo se ve en las tomas de posesión". En su opinión, una "falta de respeto al sufrimiento de la gente".

Igea tampoco escatima calificativos al valorar la intervención de Mañueco, en la que critica su "mediocre estilo de oratoria" y que se haya mostrado, en su opinión, "soberbio y sin encarar de verdad la dramática situación que se ha vivido".

También es contundente al hablar del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, del que dice que "cuando uno se esconde 16 días en la mayor crisis de tu consejería, o dimites o te echan".

Igea explica que cuando formó parte de un Gobierno de coalición con Mañueco cuestionaron la presencia de Quiñones, pero él "tuvo un empeño personal en su mantenimiento". En este momento, considera que el presidente autonómico "va a prescindir de él, pero no ahora y seguro que a cambio de alguna canonjía".

