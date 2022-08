Limitar el aire acondicionado y la calefacción en centros de trabajo, transportes o comercios, apagar las luces de los escaparates por la noche, cerrar las puertas de los locales para evitar derrochar la aclimatación. Estas son algunas de las medidas que se incluyen en el plan de ahorro energético del Gobierno. Preguntado por estas medidas y restricciones en Más Vale Tarde, el periodista y director de la revista 'Consejeros', Fernando González Urbaneja, explica cuál es para él el mayor incentivo para el ahorro.

"No hay mayor estímulo para ahorrar energía que el precio de la energía. Cualquiera de nosotros apagamos las luces en casa y cuidamos que no se gaste más de la cuenta", ha sostenido el experto. Así, asegura que desde hace tiempo muchas empresas ya han puesto en marcha medidas para ahorrar ante el incremento constante del precio de la luz y se pregunta si detrás de estas medidas del Ejecutivo hay realmente "una política de fondo de cambiar el modelo energético que no nos garantiza ni dependencia ni eficiencia".