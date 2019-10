Gemma, una antigua compañera de clase del 'niño pintor', entregó hace 32 años un dibujo del desaparecido a la Policía que fue clave en la investigación. Ahora, ese dibujo ha aparecido en su buzón de manera misteriosa.

Según el periodista Juan Cano, se trata de un misterio aún por resolver, ya que parece la caricatura original, y así lo ha reconocido la antigua compañera.

Para la Policía, el dibujo tomó especial relevancia tres años después de la desaparición del 'niño pintor'. Entonces, una camarera de piso aseguró que encontró en la habitación de un ciudadano suizo una anotación en una servilleta que decía 'David Guerrero'. La causalidad, a pesar de que dicha prueba solo se recoge en el testimonio de la camarera, es que el ciudadano suizo guarda especial parecido con la caricatura dibujada por el desaparecido.

Tal y como ha explicado el periodista, la caricatura siempre había pertenecido a la Policía o al juzgado, y ahora ha aparecido en el buzón de Gemma, "que ya no está empadronada en ese domicilio".

El ciudadano suizo fue buscado por las fuerzas policiales. Su nombre era Rudolf, pero cuando se pidió su testimonio, ya había fallecido. La viuda se ofreció de forma voluntaria a que inspeccionaran el laboratorio fotográfico de Rudolf, que era un gran aficionado a fotografiar desconocidos en la calle.

Los agentes analizaron cada una de las imágenes que Rudolf tenía en su laboratorio y, aunque hallaron imágenes de Málaga, no lo hicieron del 'niño pintor'. Además, según sostiene el hermano mediano de David, el 'niño pintor' no hubiera pintado a ese ciudadano suizo de la misma manera que aparece en la caricatura y, aunque pueden tener ciertas similitudes, para él no son la misma persona.