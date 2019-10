Más de 32 años después de la inquietante desaparición de David Guerrero Guevara, más conocido como el 'niño pintor', en Málaga, ha aparecido una nueva pista del caso.

Gemma, una antigua compañera de clase de David ha encontrado en su buzón un dibujo original que él le regaló justo antes de desaparecer. Ella entregó en aquel entonces esa caricatura a la Policía Nacional y jamás volvió a saber nada de ella.

Ese dibujo, hecho a lápiz, muestra la cara de un señor que la investigación relacionó con un hombre suizo que se hospedaba en un hotel de la ciudad cuando el niño desapareció. Precisamente, en la habitación del sospechoso una camarera de piso encontró una servilleta con el nombre manuscrito de David Guerrero Guevara.

A pesar de que todas las pistas apuntaban a esa persona, la Policía no pudo detenerle a tiempo ya que esto sucedió tres años después de la desaparición y el sospechoso ya había fallecido, explicó el exinspector de Policía Juan Antonio O'Donell, que investigó el caso, en Equipo de Investigación.

La antigua compañera del menor también intervino en el citado programa de laSexta y relató cómo llegó hasta sus manos el dibujo: "El mismo día de la desaparición le pedí que me hiciera un regalo y me entregó la caricatura. Le pregunté quién era ese señor y bajó la mirada y no me contestó nada". En el siguiente vídeo puedes ver la entrevista:

Gemma asegura que la caricatura que ha encontrado ahora en su buzón es la original ya que tiene la marca de la chincheta con la que colgó la ilustración en su habitación, además de la fecha manuscrita en el reverso, según informa Diario Sur.

Resulta extraña la forma en la que ha llegado a su domicilio actual puesto que ella no está empadronada en la casa en la que reside. "Desde hace 32 años eso, presuntamente, ha debido estar custodiado en la Policía o los Juzgados", ha señalado Daniel Carretero, portavoz de la familia en declaraciones a Canal Sur.

Además, asegura que tras el misterioso hallazgo están "expectantes y preocupados": "Me parece un hecho muy grave que 32 años después estemos con estas cosas. Lo curioso es que en 32 años no ha ocurrido nada extraño y curiosamente, en el último año, cuando nos hemos puesto a investigar, nos encontramos con el detalle del anónimo y ahora la caricatura".

A día de hoy, David Guerrero Guevara tendría 45 años y quién sabe si podría estar en Portugal, Holanda o Marruecos. Allí done años atrás aseguraban haberle visto, demasiado lejos de su Málaga natal.