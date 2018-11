Los indicios que podrían demostrar la culpabilidad de César Román: un taxista le llevó a la nave de Usera con "una maleta pesada"

Habla el taxista que llevó a 'el rey del cachopo' a la nave en la que hallaron el torso de Heidi: "Llevaba una maleta pesada, pero no olía a nada"

Un taxista llevó adesde Vallecas a la nave de Usera en la que apareció el torso de Heidi Paz . Lo hizo ocho días antes de este hallazgo y asegura que viajaba con "un maletón pesado, pero no olía a nada ni salían líquidos raros".

El abogado de 'el rey del cachopo' asegura que se enfrenta a un "caso muy defendible": "Es para ganarlo ante un jurado popular"

Javier Notivoli, abogado de, asegura en Más Vale Tarde que no conoce el contenido del sumario, "pero se puede deducir que no va a haber pruebas directas". Señala, además, que "no es un toro difícil de torear, sino que es un caso muy defendible y para ganar".

Habla el abogado de 'el rey del cachopo': "Algún indicio de criminalidad existirá cuando decretaron una orden de busca y captura contra él"

Javier Notivoli, abogado de ' el rey del cachopo ', asegura enque "César Román no tiene nada que ver con el hallazgo del cadáver de Heidi ". Sin embargo, recalca que "algún indicio de criminalidad existirá contra él cuando hay un sumario secreto y una orden de busca, captura, detención y prisión".

Desvelamos en exclusiva los mensajes que intercambiaron la exmujer de 'el rey del cachopo' y su hombre de confianza

accede a los mensajes de Whatsapp que intercambiaban Nati, la exmujer de 'el rey del cachopo', y Giovani, uno de sus hombres de confianza. "No sé qué pensar, pero no puedo denunciar nada. Tampoco quiero líos", rezaba uno de los audios enviados por su expareja.