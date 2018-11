El abogado de 'el rey del cachopo' asegura que se enfrenta a un "caso muy defendible": "Es para ganarlo ante un jurado popular"

JAVIER NOTIVOLI EN EXPEDIENTE MARLASCA

Javier Notivoli, abogado de César Román Viruete, asegura en Más Vale Tarde que no conoce el contenido del sumario, "pero se puede deducir que no va a haber pruebas directas". Señala, además, que "no es un toro difícil de torear, sino que es un caso muy defendible y para ganar".