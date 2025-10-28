Rosa Álvarez (Asociación víctimas de la DANA) califica a Mazón de "personaje deplorable": "Tiene rasgos psicopáticos"

La presidenta de la Asociación víctimas de la DANA ha cargado contra el president de la Comunidad Valenciana, indicando que el puesto "le queda grande". "Nunca ha estado a la altura", ha asegurado.

Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación víctimas de la DANA, ha cargado contra Carlos Mazón, dejando claro que ella no lo "legitima" como presidente de la Comunidad Valenciana.

"Tiene rasgos psicopáticos que debería tratarse", ha asegurado, indicando que no debería haber accedido al puesto porque "le queda grande".

De esta forma, le ha pedido que "deje de hacer daño a las víctimas", tras conocer que acudirá al funeral de Estado por las víctimas de la DANA, que se celebrará este miércoles. "Es un personaje deplorable que no ha estado nunca a la altura del cargo", ha reiterado.

La presidenta de la Asociación víctimas de la DANA ha asegurado que Mazón nunca ha tenido un "gesto bien intencionado", confesando que le parece que es un "prepotente".

Durante su entrevista en Más Vale Tarde, Rosa Álvarez ha vuelto a la casa de su padre, una de las víctimas del 29 de octubre. "Siento mucha rabia", ha reconocido, recordando cómo fue ese día para ella.

"Mi padre me dijo que iba a poner el protector a las puertas. No conseguí volver a hablar con él hasta las 19:55", ha explicado, indicando que mantuvieron una conversación agónica que prefiere no reproducir. "No se pudo poner a salvo", ha señalado.

Finalmente, el cuerpo de su padre apareció a 600 metros de la casa, en un parque. Ahora, continúan reconstruyendo la vivienda, que quedó destrozada tras el temporal. De hecho, todavía quedan restos de barro.

A la pregunta de si se arrepiente de pertenecer a la Asociación víctimas de la DANA, Rosa López deja claro que, desde el momento que encontraron a su padre, supo que no podía "quedarse quieta".

