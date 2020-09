La portavoz de Escuelas de Calor de Sevilla, Teresa Pablo, explica en Más Vale Tarde por qué su plataforma anima a los padres a no llevar a sus hijos a los colegios si no hay seguridad en las aulas.

"No defendemos no ir al colegio de manera indefinida porque la educación presencial es esencial, lo que queremos es que nos den las máximas condiciones de seguridad", explica Teresa Pablo, algo que afirma que no se está dando ya que "la ratio es muy alta, no hay distancia de seguridad ni se han buscado espacios alternativos".

Preguntada sobre posibles sanciones, Teresa afirma que estas no tendrán mucho recorrido ya que no es absentismo escolar: "Este se produce cuando una familia no lleva a su hijo sin causa justificada, pero nosotros tenemos una, proteger la seguridad de nuestros hijos e hijas".

"Lo nuestro es una medida de presión para que la Administración pública ponga esas medidas de seguridad", insiste Teresa Pablo, que afirma que "la comunidad educativa merece el mismo respeto que otros ámbitos sociales donde si se están limitando aforos y aplicando medidas de seguridad".

"Hay muchas familias que se van a quedar con sus hijos en casa", destaca la portavoz, que critica que les están "obligando a elegir entre educación y salud": "Ya está bien, queremos que la Administración esté a la altura e invierta en Educación pública lo que ahora hace falta para que las aulas sean seguras y los niños puedan volver".