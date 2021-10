Pablo Carbonell ha visitado Más Vale Tarde, donde Cristina Pardo ha querido conocer su opinión sobre El Juego del Calamar. Concretamente, la presentadora ha preguntado al actor si su hija, que estudia interpretación y tiene 13 años, está viendo la serie a pesar de no tener la edad para ello.

Una cuestión que dejaba perplejo al actor. "No tengo ni idea de qué me hablas. No tengo televisión. No sé lo que es El Juego del Calamar", ha indicado en pleno directo justo antes de salir de dudas: "Mafalda, ¿tú ves El Juego del Calamar?". Ante la respuesta afirmativa de la menor, el actor bromeaba en directo: "¿Qué hago? ¿Le riño o qué hago?".