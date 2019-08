Miguel Urbán, eurodiputado de Unidas Podemos, asegura en Más Vale Tarde que a pesar de que "el PSOE no tiene mayoría absoluta", no quiere "negociar ningún tipo de acuerdo programático ni quiere que Podemos entre en el Gobierno".

"Cuando un partido no tiene mayoría absoluta tiene que sentarse en la mesa y negociar, y lo que hay que negociar no son puestos, son medidas políticas fuertes que mejoren la vida de la gente", señala el eurodiputado, que asegura que "eso es lo que no quiere el PSOE porque lo único que hace es mirar constantemente a su derecha".

Dice Urbán que "si el PSOE no tiene mayoría absoluta tiene que negociar propuestas políticas encima de la mesa". A pesar de ello, dice que desde los Anticapitalistas de Podemos siempre han estado "en contra de entrar a gobernar en minoría con el PSOE" ya que, a su entender, les haría "rehenes de las política socioliberales del PSOE".