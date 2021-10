"Esta obsesión con que el rey Juan Carlos venga a España cuanto antes, no la comparto", afirma Mercedes Milá. La presentadora se ha pronunciado sobre los escándalos que rodean al rey emérito en Más Vale Tarde, donde ha señalado que, en lo que respecta al exjefe del Estado, "son noticias todos los días".

No obstante, la presentadora ha defendido que el monarca debería afrontar las mismas consecuencias por sus actos que cualquier otra persona. "Si nosotros, cualquiera de los que estamos ahora aquí en laSexta hiciéramos cualquier cosa que Hacienda tuviera que perseguirnos, nos perseguirían, nos juzgarían y nos condenarían o liberarían", ha apuntado Milán, que ha remachado: "Creo que eso es lo mismo que tiene que pasar con el rey Juan Carlos".

En este sentido, Milá se ha referido a la opinión de Pedro Sánchez sobre la inviolabilidad. "Ya lo ha dicho Pedro Sánchez, y yo le felicito, cuando ha dicho que a él le parecía que, a las alturas de la vida en que estábamos, una persona, como es el caso del rey Juan Carlos, inimputable, no le parecía bien", ha señalado. "Yo añado que me parece que no es de recibo", ha concluido la periodista, cuya intervención completa sobre este tema puedes ver en el vídeo que ilustra estas líneas.