Para Mercedes Milá, Isabel Díaz Ayuso es una persona que "se expone" a la crítica al ser una persona que "no está callada". En Más Vale Tarde, la periodista se muestra sorprendida por el parecido físico que le sacó el también periodista José María García con la presidenta regional.

"Yo creo que no puedo ser más opuesta, no creo que tenga físicamente nada que ver", explica. Sobre las políticas de Ayuso, Milá afirma que no será "especialmente pelota" con ella, si bien destaca la capacidad de "hacerse querer" que tuvo con el sector de la hostelería.

"Salió diciendo que liberaba todo y dio muchísimo oxígeno a muchas personas que lo estaban pasando mal. Ese sería mi resumen en positivo", agrega.