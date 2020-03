Mamen Mendizábal entrevista en Más Vale Tarde a la viróloga del CSIC Margarita del Val, quien explica que "la vacuna siempre es una solución porque supone prevenir y prevenir es evitar gasto sanitario y económico y el sufrimiento a las personas".

Además, Del Val destaca este el coronavirus "ha venido para quedarse" por lo que "hasta que no esté infectado el 60% o 70% de la población mundial, no va a haber una parada bastante drástica en los contagios". Por tanto, detalla que, "como esto no va a ser sincronizado en todos los países, es muy importante tener una vacuna aunque tarde".

Por otro lado, la experta señala que "hay que hacer los test de inmunidad adecuados a una muestra representativa de la población" para que podamos detectar cuánta gente ha pasado ya la enfermedad sin tener ningún síntoma: "Así sabremos, realmente, cuál es el porcentaje de personas inmunes, pero hay que llegar a una muestra relativamente alta".

Por último, la viróloga explica la importancia del aislamiento para frenar el contagio y terminar con el confinamiento: "La distancia social es nuestra mejor herramienta, así evitamos ser vehículo de contagio para otras personas. Por eso, la debemos aplicar a rajatabla".

A parte de la distancia social, Margarita del Val propone "implementar un trazado de las personas para si llegan a dar positivo saber con quién han estado en contacto y avisar a esas personas inmediatamente: "Así nos podemos asilar rápidamente y evitar que nuestros familiares vulnerables sean contagiados por nosotros sin darnos cuenta".

"Será muy bueno para el país porque bajará el numero de contagios", afirma la viróloga, quien destaca que, aunque existan aplicaciones en el móvil para ello, "tendrán que estudiarlo los expertos porque podría ayudar en esta fase final para empezar a ver la luz".