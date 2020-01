Lorena Roldán, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, ha defendido que Quim Torra, al haber perdido su condición de diputado, no puede ser presidente de la Generalitat.

"Se lo ha dicho el Tribunal de Justicia de Cataluña, la Junta Electoral, el Tribunal Supremo.. hasta el secretario general del Parlamento ha dejado muy claro que Torra ya ha perdido su credencial como diputado", ha señalado. Por lo tanto, "tal y como marca el Estatuto de Autonomía, no puede ser presidente de la Generalitat".

En este sentido, Roldán ha criticado con dureza la intervención de Torra en el Parlament: "Lo que ha ocurrido hoy ha sido intolerable, porque este señor, que ya no es diputado ni presidente, ha tomado la palabra en el pleno como si esto fuera su cortijo".

La portavoz de Cs en Cataluña ha insistido en que el Estatut no permite a Torra continuar al frente del Ejecutivo catalán. "Para ser presidente, uno tiene que ser diputado del Parlamento. Es decir, en esta Cámara no podemos elegir como presidente a una persona que no se haya presentado en una lista electoral y no haya obtenido su escaño como diputado", ha apuntado.

En este sentido, Roldán ha destacado que "Torra ha perdido esa condición, él ya no es diputado, porque cometió un delito, tal y como ha dicho la justicia. Ha perdido los requisitos que son necesarios para ser presidente".

"Este es un mecanismo de defensa y protección del propio sistema democrático para no tener a personas ocupando cargos públicos en la Administración que han cometido delitos contra la Administración", ha añadido.

Acusa a Torrent de "censurar"

Por otro lado, Lorena Roldán ha acusado a Roger Torrent de intentar "censurar" a la oposición al suspender momentáneamente el pleno después de que ella misma llamase a Torra "delincuente".

"Lo que hemos tenido hoy ha sido un atropello. Hemos visto como se le daba la palabra a un señor que ya no puede hacer uso de esa palabra. Además, es doble el atropello cuando, mientras a él se le deja hablar, a nosotros, que somos el primer partido en Cataluña, se nos ha intentado censurar por parte del presidente del Parlamento", ha defendido.

"Cada vez que le decimos algo al Sr. Torra o al resto de los líderes independentistas que no gusta, el Sr. Torrent utiliza su condición de presidente del Parlamento para censurarnos", ha sentenciado Roldán.

Cs pide elecciones

La portavoz de Ciudadanos ha insistido en que, es necesario convocar elecciones en Cataluña ante una situación que ha calificado de "insostenible" con un "Parlamento bloqueado".

"Torra se ha dedicado simplemente a dividir a los catalanes, a jalear a los violentos, por lo tanto creo que es urgente que Torra y el Gobierno de la Generalitat reconozcan de una vez por todas que han llegado al final del camino, que esto no tiene más salida", ha expresado.

"En 2017, los ciudadanos dejaron muy claro que toda esta conducta de los partidos independentistas de venir aquí y actuar como si el Parlamento fuera solamente suyo, obviando a más de la mitad de los catalanes, no les gusta", ha concluido.