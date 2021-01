El periodista y escritor John Carlin ha sido muy claro en 'Más Vale Tarde' al hablar de los disturbios que se produjeron anoche en Washington, cuando miles de asaltantes tomaron el Capitolio estadounidense: "No es una enorme sorpresa que esto haya acabado en violencia".

"Creo que sorprendió el grado de violencia y la facilidad con la que esta gente logró penetrar el Congreso de EEUU, pero no es una enorme sorpresa que esto haya acabado en violencia. Espero que este sea el último espasmo de la locura que el mundo ha vivido de cuatro años de Trump como presidente", ha explicado Carlin.

Para el escritor, el comunicado que ha lanzado el presidente saliente en el que garantiza una transición "pacífica y ordenada" no es si no una prueba de que Trump se ha dado cuenta de que no tiene salida: "Antes de que me echen de una manera humillante antes de concluir mi término, por fin me comporto como un buen chico".

"Quizá a la larga miraremos hacia atrás este episodio y diremos: mejor que no hubo una respuesta más contundente de la Policía. Quizá mejor que no haya habido una docena de muertes entre esta horda trumpera, porque les hubiera entregado una decena de mártires", ha razonado.