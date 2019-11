La JEC ha dictaminado que Junqueras no puede ser candidato en los comicios del 10N por "inelegible". La reacción de Junqueras ha sido recurrir al Supremo la decisión de no restituirle.

"Discrepamos con la Junta Electoral y hemos presentado un nuevo recurso al Tribunal Supremo", ha manifestado el número tres de ERC por Barcelona, Joan Josep Nuet. Según el candidato de ERC al Congreso, van a estar "defendiendo hasta el último minuto el derecho de Junqueras" a ser su candidato. "Vamos a pelear porque creemos realmente que tenemos la razón", ha expresado.

Asimismo, Nuet ha defendido que "es una evidencia el soberanismo republicano en Cataluña es muy plural y hay muchos catalanes que van a concentrar su voto en el amarillo". "Vamos a Madrid no a bloquear, sino a proponer, pero van a tener que escuchar sí o sí cuáles son nuestras propuestas, que conectan con una mayoría muy amplia de la sociedad catalana que quiere ejercer el derecho de autodeterminación y que quiere una amnistía para nuestros presos políticos que pensamos que injustamente han sido encarcelados" ha defendido.

En esta línea, el número tres de ERC por Barcelona ha afirmado: "La gente republicana va a ir a votar en masa y creo que este domingo se va a notar en las urnas nuestra presencia". Así, Joan Josep Nuet ha asegurado que "la única candidatura que puede ganar en Cataluña al PSC es la de color amarillo, que debería encabezar Junqueras".

Sobre Quim Torra, Nuet ha señalado que "es el presidente de la Generalitat, igual que Sánchez es el presidente de España y, por tanto, se merecen un respeto institucional". "De hecho, entre ellos deberían estar hablando no solo por teléfono, sino también de forma física. Debe buscarse la interlocución política", ha defendido.

"Pedimos diálogo y en el diálogo el que no es independentista lo explica y estamos dispuestos a escuchar esa argumentación y tenerla en cuenta, pero los no independentistas deben reconocer que hay que escuchar la argumentación de los independentistas. No pretendemos que en la mesa de diálogo haya una sola visión de lo que es Cataluña, pero pretendemos explicar y defender nuestro punto de vista". ha manifestado, añadiendo que "criminalizar las ideas no es un buen camino para solucionar un conflicto político", refiriéndose a la propuesta de Vox de ilegalizar a los partidos que intenten atentar contra la unidad de España.