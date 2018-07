Isabel Elbal, sobre la reforma del Código Penal: "Se trata de que no tengamos que demostrar cuando vayamos a denunciar una violación que nos hemos resistido"

SOBRE LAS AGRESIONES SEXUALES Y EL CONSENTIMIENTO

El Gobierno propone hacer cambios en el Código Penal y considerar agresión sexual toda relación en la que no haya consentimiento expreso. La abogada Isabel Elbal asegura que "nuestro Código Penal carga a la víctima con la probanza de que ha sido malherida y con la obligación de protegerse". Añade, además, que "las reformas no sirven de nada si no se establece una clara política de prevención y educación.