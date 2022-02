Cristina Pardo e Iñaki López entrevista en Más Vale Tarde a Bladic, un joven ucraniano de 20 años cuyo pueblo ha sido bombardeado por Rusia. "Ya estamos bien, hemos llegado al pueblo que más lejos está de la situación de guerra para estar más seguros de que no nos bombardeen", explica Bladic, que recuerda cómo ha vivido el momento en el que han bombardeado su pueblo.

"Me he despertado a las 5:15 de la mañana porque estalló una bomba en la zona militar cerca de mi pueblo", afirma el joven, que destaca que al principio pensaba que el viento había tirado un techo hasta que vio que se repetía nueve veces o más: "Me enteré de que nos estaban bombardeando, salí a la calle y vi el humo, la luz y toda la explosión completa, entonces me empecé a mover", explica el joven, que tras ver lo que sucedía recogió "documentos, un par de cosas" y se fue con su familia. Sin embargo, Bladic afirma que "de momento no han cerrado el modo de estudios": "Hoy por la mañana a pesar de los bombardeos ya estaba en la clase, de momento, estaré estudiando y veremos lo que pasa".