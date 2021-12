Continúa la polémica que pone en peligro la tramitación de los Presupuestos. Una directiva europea impide cumplir una de las exigencias de ERC al Gobierno -y que este prometió llevar a cabo- a cambio de los votos de sus diputados, una cuota del 6% de lenguas cooficiales de España en grandes plataformas digitales. Esta norma solo afecta ahora mismo a plataformas que tuvieran su sede en España. No es el caso de Netflix o HBO, que no están obligadas a cumplir este acuerdo. Algo que para ERC es una "excusa".

Sobre esta cuestión se ha expresado Emiliano García Page, quien asegura que le parece "bien que se haga producción en catalán" porque "es muy bueno que en España consideremos una riqueza todos los idiomas", si bien señala que "el problema no es lo que conviene, sino lo que se puede legislar y a quien se le pueden imponer las leyes". Así lo ha manifestado el presidente de Castilla-La Mancha en Más Vale Tade, donde ha destacado que "el independentismo catalán utiliza el idioma como un elemento de separación, y es algo verdademente grave".

"El idioma siempre se ha inventado para comunicar a la gente, no para romperla y enfrentarla", ha insistido el dirigente manchego, que, como ejemplo, ha dicho que "en Galicia la gente habla gallego, pero no se lo plantea como un elemento de arma arrojadiza contra el español o el conjunto del país". Así, ha concluido manifestando que no le parece "mal que se usen varios idiomas y que se pueda trabajar en todos" de cara a su inclusión en estas plataformas, pero hay que entender cuál es el propósito detrás de esta exigencia.