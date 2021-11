Andrés y Carolina permanecen retenidos en Ámsterdam después ella diera positivo por coronavirus tras llegar de un vuelo procedente desde Sudáfrica. Ahora mismo, la pareja se encuentra bajo custodia policial en un hospital situado a tres horas de la capital neerlandesa acusada de saltarse la cuarentena, cosa que ambos niegan, argumentando que los test que les realizaron dieron negativo: "Estamos detenidos, ayer se nos rompieron las cañerías de los baños y se hizo una piscina de excrementos en el baño de la habitación".

Una habitación "cerrada y sin ventanas", que "olía muy mal". "No podíamos salir fuera a usar el baño para nuestras necesidades", ha proseguido explicando Andrés en Más Vale Tarde, donde ha asegurado que les decían que hicieran dichas necesidades "en la cama" porque "sería la mejor opción". De cara a su pronto regreso a España, Cristina Pardo le ha recordado que en España serán obligados a cumplir una nueva cuarentena dada la presencia de la variante ómicron en nuestro país, un escenario que el detenido ha puesto en duda.

"Habrá que mirarlo bien porque nosotros hemos pasado todos los test de PCR, nos han hecho la secuenciación para la nueva (variante) y no damos positivo en nada, y ya llevamos siete días de cuarentena aquí", ha apuntado Andrés, que en clave de ironía ha añadido: "Al final, habrán dejado irse a todos los que eran positivos o sospechosos de serlo, y a los negativos nos han dejado aquí. Creo que no atinaron mucho". Pero ¿tienen ya una fecha para retornar a España?

Andrés ha reconocido que han "recibido noticias" que indican que les van a dejar "libres ya", aunque ha matizado: "No quiero lanzar las campanas al vuelo. No me lo acabo de creer, ni quiero hacerlo hasta que no me vea fuera de aquí. Parece que hay luz al final del túnel, pero lo que hemos pasado aquí da para mucho". Finalmente, ha concluido su intervención dando las gracias a los medios de comunicación por dar voz a su situación, lo que, según creen, ha provocado una movilización masiva que les ayudará a marcharse pronto de allí.