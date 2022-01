La situación de España en su lucha contra la pandemia de COVID-19 no es actualmente la mejor: explosión de contagios, crecimiento de la presión asistencial o las múltiples bajas registradas entre profesionales sanitarios ponen en peligro el sistema de salud, como ha advertido en Más Vale Tarde el doctor César Carballo: "La tendencia para la próxima semana es todavía ascendente, y lo que no sabemos es cuándo se va a dar el pico. Las aguas residuales todavía siguen dando datos de aumento y todavía no se sabe cuándo va a doblar la curva, pero la presión es muy alta ya".

El urgenciólogo ha aprovechado su intervención para explicar cómo está concretamente la situación en las urgencias de los hospitales. "Hay de todo, también hay gente con COVID leve... pero hasta que los ves. Porque el que no tiene 39 de fiebre tiene una tos persistente o tiene malestar general. Muchas veces te sorprende gente que parece que está bien pero luego tiene una neumonía bilateral", ha señalado Carballo, que ha afirmado sin rodeos: "A los pacientes hay que verlos, no se les puede dejar".

Es precisamente este nuevo episodio pandémico el que ha vuelto a saturar el sistema de salud y, en consecuencia, ha provocado un aumento de la sensación de abandono entre los profesionales sanitarios; por lo menos, entre quienes no han tenido que darse de baja por haberse contagiado de COVID. Desde médicos a enfermeros, todos denuncian agendas interminables y falta de apoyo de las administraciones, entre otros problemas. Y amenazan por ello con ir a la huelga si no se mejora la situación.

"La huelga nunca es buena idea, pero llueve sobre mojado", ha opinado Carballo, que ha denunciado que los trabajadores de atención primaria "están saturados porque se ha desinvertido mucho en el sistema en los últimos años y ahora mismo no se puede echar dos litros a una planta que está seca y pensar que va a revivir". "Es un problema porque no vamos a tener en los próximos meses o días médicos suficientes", ha destacado el urgenciólogo, que ha advertido: "Se están saturando niveles asistenciales tan básicos como urgencias o atención primaria, y esto lo seguirán sufriendo los usuarios en los próximos tres o cuatro años".

Carballo ha concluido su intervención en Más Vale Tarde hablando de la aprobación de la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 para personas con inmunodepresión y del precio de los antígenos que ha regulado el Gobierno: "Ya en navidades de 2020 pedíamos que se regulasen los test, que fuesen baratos y que estuviesen disponibles, y hemos tardado un año. Ahora, en medio de una sexta ola, hemos quedado desabastecidos cuando teníamos que haber tenido una industria nacional que hubiese dado estos test a un precio mucho más razonable que tres euros".

"Respecto a la cuarta dosis, es posible que sea necesaria en pacientes inmunodeprimidos, pero desde luego no para la población general", ha valorado el urgenciólogo, que ha zanjado su entrevista en el programa de laSexta asegurando que "no podemos ir a una estrategia de vacunarnos continuamente".