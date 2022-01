El poeta Benjamín Prado ha relatado cómo ha sido su experiencia con el COVID-19. Lo ha hecho en Más Vale Tarde, después de que la periodista y presentadora del programa, Cristina Pardo, preguntase en la mesa de debate si, después de la explosión de contagios que ha registrado nuestro país en las últimas semanas, los tertulianos conocían a mucha gente que en estos momentos se encontrasen de baja por enfermedad derivada del coronavirus.

"Pf", ha resumido Prado, que antes de pasar a hablar de cómo ha padecido él el virus ha recordado en clave de humor unas palabras de Luis Piedrahita: "El otro día decía que esto era tan fácil como confinar a las personas sanas y se acababa en diez minutos. Está todo el mundo así". Ha sido en este momento cuando tanto Pardo como Iñaki López le han preguntado por su estado de salud después de una dura batalla contra el COVID-19.

Prado ha explicado que ha estado 35 días confinado: "He tenido tres positivos, tres visitas al hospital (una de ellas en ambulancia), una fiebre de 38 grados, una saturación por debajo de 94". Con una sonrisa derivada de su recuperación ha reconocido que ha estado "regularcillo". No obstante, ha concluido: "Yo antes muerto que sencillo, ya me conocéis". Actualmente, España atraviesa una de las olas pandémicas más difíciles desde el inicio de la crisis sanitaria.