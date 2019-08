Ángela, madre de un bebé con hipertricosis debido al minoxidil etiquetado como omeprazol, ha denunciado en Más Vale Tarde que su hijo lo tomó desde "los dos meses".

Dice que "ha estado cinco meses tomándolo" y que su hijo sigue "teniendo vello y pequeños eccemas o irritación en la piel". Pero aparte de todo esto resalta que ha tenido "problemas respiratorios": "No es un crecepelo, es un vasodilatador, es algo más grave. Puede dañar el corazón y riñones, mi hijo además ha tenido problemas en el hígado".

"No quieren que estemos alarmados pero no sabemos a largo plazo si puede tener efectos en nuestros hijos, porque son conejillos de indias. Nadie nos ha garantizado que nuestros hijos no sufran algún efecto relacionado con esto", ha zanjado.