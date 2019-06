Ana Oramas: "No vamos a apoyar ni con voto a favor ni con abstención un Gobierno del PSOE con Podemos"

Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria, ha asegurado que el rey se ha mostrado "tranquilo" y "sereno" en su reunión por la ronda de consultas tras el 26M: "Estamos en un Estado democrático, la gente ha hablado".

La líder de Coalición Canaria ha asegurado que no está "enfadada" con el Partido Socialista por no haberla llamado: "No soy una persona importante en esta negociación. Hemos dicho claramente que no vamos a apoyar ni con voto a favor ni con abstención una investidura de un Gobierno de Podemos con el PSOE".

Oramas ha reiterado que ha mostrado su sorpresa "porque no se hayan iniciado conversaciones con ninguno de los grupos", ya que "eso nunca había sucedido": "El PSOE ha decidido aplazar las conversaciones con todos, es legítimo, pero sorpresivo".

En el caso de que el Gobierno excluyese a Podemos, Oramas ha recordado que "en la votación de la moción de censura" se abstuvieron "no porque desconfiaran de Pedro Sánchez, sino por los socios con los que iba al Gobierno": "La gobernabilidad de un país no puede estar en manos de gente que quiere destruir un país".

La líder de Coalición Canaria ha apuntado que "en Canarias nunca ha habido mayoría absoluta" y que con eso quiere decir que "en Canarias todos los escenarios están abiertos" y que no hay ningún acuerdo "PSOE - Coalición Canaria" y que por tanto el apoyo al Gobierno nacional no está vinculado a la formación del Gobierno canario.

Respecto a la investigación por parte de la justicia a Fernando Clavijo, Oramas ha asegurado que tienen la "confianza absoluta" en que su expediente "se vuelva a archivar".