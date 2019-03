Alcalde de Ozas-Cesuras: "Hay más vecinos y por lo tanto mayor coste"

Los vecinos de la localidad no entienden que su alcalde se haya triplicado el sueldo. Pedro González apunta a la oposición: "Con los números que pasó la oposición de que me subo el sueldo un 257% tampoco lo entiendo yo".

"Me he subido el sueldo 500 euros. Pero claro no es lo mismo decir que me he subido el sueldo 500 euros y un 25% que se ha subido usted el sueldo un 257%. Es totalmente diferente", explica el edil popular. "Si se fusionan dos ayuntamientos para que el alcalde cobre 500 euros más, mal vamos con esa fusión".

"Yo me bajé el sueldo un 50% como consecuencia de una regulación de personal, la subida no se produce como dicen ellos, mezclando cifras netas y cifras brutas. Lo único que se produce es una recuperación de un poder adquisitivo que yo ya tenía cuando entré de alcalde y una subida de 500 euros", al final suman los 4.000 euros que denuncia la oposición.

"Un alcalde, por 500 euros más, puede llevar un ayuntamiento. Estamos hablando de una economía de escala", sentencia el alcalde de Ozas-Cesuras.

Mamen Mendizábal pregunta a González si a más habitantes mayor sueldo, pero el alcalde realiza un extraño desmentido: "La carga de trabajo aumenta, hay más vecinos y por lo tanto tiene un poco mayor de coste, le estamos diciendo 500 euros".