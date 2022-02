"Hoy voy a dormir en un búnker". Oleg está en Kiev, donde escucha el sonido de "bombas, tiros y tanques", según relata en Más Vale Tarde. La pasada madrugada -cuenta- un misil impactó en un edificio cercano al suyo: "Había fuego, ha muerto gente", explica.

Este ucraniano apunta que esta no es su primera experiencia con las tropas rusas. Él nació en Crimea y estudió en Madrid, pero la anexión de la península le pilló visitando a sus padres: "Rusia nos invadió en Crimea, me quedé atascado allí durante más de dos años", explica. "Ahora estoy en Kiev y ahora Putin ha llegado hasta aquí. Con cada año está llegando más lejos", lamenta Oleg, que lanza una advertencia: si la Unión Europea no hace más, "en un punto u otro él llegará también a vuestros países".

"Estamos hablando de un Gobierno dictador que no tiene ningún problema en bombardear una cuidad de casi cinco millones de personas en el centro de Europa. No veo lo que le puede parar", insiste este ciudadano ucraniano, que pide más acción por parte de la UE y los gobiernos, e insiste: "Si no, un día os despertaréis como yo, a las 5:40 de la madrugada, de una explosión".