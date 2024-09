El Ayuntamiento de Madrid ha decidido expulsar de la ciudad a todas las empresas de alquiler de patinetes. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, asegura que no cumplen los requisitos. Entre ellos estaría que no dan la cobertura de los seguros que se había pactado, que circulan y aparcan por zonas prohibidas, lo que no se informa a los usuarios de la aplicación, o que no dan servicio a toda la ciudad, como se había acordado.

En este momento, circulan por la capital 6.000 patinetes eléctricos que dejarán de hacerlo el mes de octubre después de que el Ayuntamiento haya revocado las licencias que estaban vigentes y no dará ninguna más. Las tres operadoras afectadas podrían presentar alegaciones.

Sobre esta medida, que Almeida dice que ha tomado por la seguridad de los viandantes, Iñaki López comenta que "muchos de los usuarios aparcan en cualquier lado, los tiran en cualquier lado y vas con el carrito del niño y no hay manera de pasar".