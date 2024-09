El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha anunciado que a partir de octubre revocará las autorizaciones vigentes de las empresas de alquiler de patinetes eléctricos y no concederá más. En concreto son tres las empresas damnificadas, que cuentan con una flota de 6.000 patinetes y que aún pueden presentar alegaciones.

Carmen Ferrero ha expuesto en Más Vale Tarde, que los argumentos del consistorio se fundamentan en que "no han cumplido algunas obligaciones. Como no dar la cobertura pactada con los seguros, circular y aparcar en zonas prohibidas y no informar de ese tipo de acciones ni al ayuntamiento, ni a los usuarios".

"Alega también el alcalde que no están dando servicio a toda la ciudad como se había pactado", ha añadido Ferrero. En definitiva, el alcalde retirará las licencias de estas empresas "por la seguridad de los viandantes".