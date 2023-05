Varios usuarios han denunciado a empresas que simulan ser los de atención al cliente de la compañía que buscan, pero les acaban derivando a números de tarificación especial como son los que empiezan por 118. "Bajo engaño me han cobrado dinero", ha denunciado una usuaria afectada.

La estafa empieza cuando al realizar una búsqueda rápida para cualquier gestión, los primeros números de teléfono que aparecen en Google son supuestamente de atención al cliente. Estos se hacen pasar por números gratuitos cuando en realidad no lo son y nos direccionan a un 118, uno de tarificación especial y cobran casi 4 euros por minuto.

Estos números te mantienen a la espera durante 10 minutos, que es el máximo tiempo legal, pero luego no resuelven las gestiones que necesitas ya que no pertenecen a la compañía que se busca. Hay usuarios que han llegado a pagar hasta más de 150 euros, 30 euros cada 10 minutos. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado a cuatro sociedades limitadas por estos hechos.

Diana Guzmán, una usuaria afectada, ha denunciado en Más Vale Tarde que le atendió un supuesto operador y le tuvo esperando casi 10 minutos. "Hizo como si estuviera tomando nota de lo que le contaba", explica Diana, a quien el falso operador le dijo que sí le iban a hacer el reembolso. Cuando contactó por fin con la empresa, le dijeron que ese operador no trabaja con ellos y que no se ha hecho ninguna gestión. "Me han cobrado más de 24 euros y no han hecho ninguna gestión. Bajo engaño me han cobrado ese dinero", ha denunciado.