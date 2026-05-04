Edu Galán destaca la cursilería de Ábalos en el Supremo: "Detrás de un cursi siempre hay alguien que no es muy buena gente"

El exministro socialista ha declarado su inocencia y, además, ha defendido a Jéssica Rodríguez con la que tenía, según ha explicado, "una relación sentimental de verdad".

José Luis Ábalos ha declarado este lunes en el Tribunal Supremo en el juicio por el caso mascarillas. El exministro socialista, como señala Iñaki López, "se ha desvinculado de todo: de los enchufes, de las mordidas, de los contratos, de la gestión... menos del amor".

Como expone el presentador, Ábalos ha expuesto que él estaba verdaderamente enamorado de Jéssica. El exministro ha defendido a la joven, señalando que sí trabajaba. Además, ha dicho que él ya es "un personaje, carne de meme, pero, duele porque con esa persona tuve una relación sentimental de verdad".

"Veo bien que una persona que está inmersa en este procedimiento, cuando le toque declarar, lo niegue todo", señala Cristina Pardo, "pero, el tono victimista, me parece lamentable". "Usted si quiere diga que es inocente porque está en sala", añade.

Edu Galán, por su parte, afirma que "sabemos que la víctima es el héroe de nuestro tiempo". "Cada vez vemos más tipologías que están asociadas al macho de pronto llorando como niños", reflexiona. El escritor destaca, además, la cursilería de Ábalos. "Detrás de un cursi siempre hay alguien que no es muy buena gente", sentencia.

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