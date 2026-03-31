El divertido ataque de risa de Cristina Pardo en Más Vale Tarde: "Tengo que intentar hacer un programa"

A la vuelta de la publicidad, Cristina Pardo tenía que enfrentarse a un terrible ataque de risa justo antes de hablar del nuevo capítulo en la crisis diplomática entre Estados Unidos y España. El momento, en este vídeo.

Más Vale Tarde volvía de publicidad en el peor momento para Cristina Pardo, que se encontraba en medio de un brutal ataque de risa.

La periodista pedía disculpas a la audiencia sin poder contener las carcajadas y le comentaba a María Claver que "tengo que intentar hacer un programa".

La presentadora de Más Vale Tarde se esforzaba por recuperar la seriedad e informar del nuevo ataque del Gobierno de Donald Trump a España en plena crisis diplomática, pero volvía a sufrir otro ataque de risa.

"Creo que Pedro (Rodríguez) quería decir algo", le intenta echar una mano María, mientras Cristina consigue finalmente ponerse seria y dar la información.

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