Sarai y Aroa, de 16 y 18 años, son dos de las jóvenes que se encuentran aisladas en el hotel COVID-19 de Mallorca para tratar de controlar el macrobrote originado por los viajes para celebrar el fin de curso. En Más Vale Tarde han contado que no todos los que se encuentran allí en cuarentena han participado de las fiestas, de los conciertos o los botellones ni han tenido contacto con los casos positivos notificados: "El domingo nos encerraron a todos en la habitación y nos dijeron que no nos quedaba otra que estar confinadas 10 días".

Aunque han dado negativo en antígenos, ahora esperan a los resultados de una prueba PCR, y piden que no les tengan confinadas "10 días dando negativo", porque mantienen que no han estado en contacto estrecho con positivos. De sus 27 compañeros de clase, ninguno ha dado positivo en las primeras pruebas.

"Cuando estás en contacto estrecho con un positivo te llaman y te dan el nombre de ese contacto, pero ahora ni me han llamado ni me han dicho nada. No me dicen por qué estoy aquí, ni cuando voy a salir, ni nada", explica Sarai. "No estamos secuestrados por un terrorista, pero sí que nos gustaría irnos a casa porque estamos en nuestro derecho si damos negativo".

En este contexto, señalan que no tienen un adulto en concreto al que comentar sus dudas: "Cada vez nos llama una persona diferente". No obstante, han asegurado que no les falta comida ni otros víveres, salvo champú y gel, que hoy van a recibir.

Además, las dos jóvenes han hablado sobre cómo se encuentran sus familias. "Mi madre está un poco histérica porque estoy muy lejos de ella y tampoco entiende nada porque nadie le explica nada", explica una de ellas.

Un mensaje para los irresponsables

Las dos estudiantes no han querido terminar la entrevista sin lanzar un mensaje a los responsables de las fiestas y botellones, foco de este brote. "Gracias a ellos estoy aquí encerrada en este hotel", dice Sarai. Mientras que Aroa ha defendido: "Deberían hacer las cosas mejor y tomárselas más en serio, ahora que toda España estaba saliendo del COVID".