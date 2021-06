El macrobrote de coronavirus registrado en Mallorca tras un viaje de fin de curso continúa sumando positivos, con la Comunidad de Madrid y Euskadi entre los territorios más afectados. Este lunes, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha informado de 410 casos de COVID confirmados a raíz del suceso. Al mismo tiempo, el territorio madrileño mantiene a 2.000 personas en cuarentena y ha identificado hasta 11 casos de transmisión secundaria en diez brotes derivados.

"Es el brote más grande desde que empezó la pandemia y seguramente habrá más casos", ha señalado, Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19, en una entrevista concedida a 'Onda Madrid', quien también ha confirmado que se siguen haciendo pruebas sin descanso para localizar todos los escenarios de posible propagación en la Comunidad. En concreto, ha explicado 2.400 pruebas de las "3.000 que hay que hacer". No obstante, ha matizado que a razón de la campaña de vacunación los efectos de esta transmisión están siendo menores.

Tal y como ha indicado Zapatero, "la mayoría de padres y abuelos" ya están inmunizados en Madrid y no se ha notado un aumento de la presión hospitalaria en las últimas horas. Aunque no por ello ha querido restar importancia a lo sucedido: "Este brote nos hace reflexionar y pensar que el virus sigue aquí y lo que pasa si no se toman las medidas que hay que tomar. En este caso se saltaron todas las normas". Precisamente, en referencia a los jóvenes, ha detallado que "en su inmensa mayoría" se han contagiado por la variante británica. "Alguno de ellos" está relacionado a la variante delta.

También la afectación es notoria en Euskadi, que este lunes ha confirmado que ya han contabilizado al menos 172 casos positivos, si bien esperan que esta cifra se incremente a lo largo de las próximas horas y días, y que actualmente 306 jóvenes del territorio están manteniendo una cuarentena. La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha subrayado al mismo tiempo que el grupo de afectados está respondiendo de "buena" forma en la comunidad, anunciando que cerca de 500 jóvenes se han sometido ya a una prueba PCR para recoger más detalladamente el impacto del macrobrote.

En Galicia, las autoridades han informado de que el brote multitudinario de Mallorca ya ha afectado a 70 personas en el territorio, si bien esperan seguir actualizando estos datos a lo largo del día. Y en Murcia se han notificado 26 casos. En Castilla-La Mancha, otra de las comunidades afectadas, ya hay 19 casos confirmados y mantienen un seguimiento exhaustivo a más de 100 personas a la espera de conocer los resultados de su evolución.

Por su parte, en el núcleo de la propagación, en Palma de Mallorca, la Dirección General de Comunicación del Govern Balear ha informado de que 175 jóvenes se encuentran ahora mismo aislados en el hotel puente COVID Palma Bellver de la ciudad al haber tenido relación directa o indirecta con este brote. Asimismo, de esos 175 estudiantes que han sido sometidos a pruebas PCR, 33 han dado un resultado positivo y 45 negativo.

"El laboratorio del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Son Espases procesa en estos momento las muestras pendientes (un total de 97 que han entrado en el hotel puente hoy desde las 8:00 horas)", ha expuesto en un comunicado el organismo, que ha añadido que hay de momento nueve positivos con sintomatología que han sido trasladados al Hospital Universitario Son Espases por cautela. "Los jóvenes ingresados ​​se encuentran bien, dentro de su estado sintomatológico", han precisado.

La Conselleria de Salud y Consumo del Govern balear realizó un rastreo masivo desde el momento en que se tuvo conocimiento del brote con el que detectó un total de 268 jóvenes provenientes de Galicia, el País Vasco, Andalucía y Madrid que podrían haber tenido una relación directa o indirecta con el brote. Sobre los 93 restantes que permanecen aún en otros hoteles han establecido un protocolo de control en colaboración con la Delegación de Gobierno para que queden aislados en sus habitaciones. Por otro lado, en cuanto a los trabajadores de los seis hoteles que se han visto principalmente afectados, de los 175 trabajadores sometidos a la prueba de detección del coronavirus hasta la fecha, uno ha dado positivo en COVID-19.