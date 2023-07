La Guardia Urbana de Barcelona ha detenido a un hombre por presuntamente haber quemado 14 contenedores y 11 motos en el distrito de L'Eixample de Barcelona. La detención se ha producido este viernes de madrugada.

Tras provocar los incendios que han afectado a varias calles del distrito, algunas motos han quedado completamente calcinadas. Hay poca información del arrestado y solo ha trascendido que es mayor de edad y llevaba un mechero encima. Las calles y zonas afectadas son Roselló, 25; el Cruce de Entreça con la Avenida de Roma; Rocafort, 49; Sepúlveda, 32; avenida Mistral, 55; y Floridablanca, 41 y 59.

Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos ni ha habido daños en edificios. Sin embargo, ha sido una gran pérdida para los dueños de las motos, como es el caso de José Antonio. El afectado ha señalado en Más Vale Tarde este viernes que se ha sorprendido porque el detenido solo ha quemado la suya de las muchas que había aparcadas en esa zona.

"Me ha avisado mi pareja esta mañana. Lo curioso es que estamos a 30 metros de donde se han quemado todas las motos alrededor del contenedor de cartones. El individuo ha pensado que no era suficiente con aquello y se ha cebado con ella", ha señalado José Antonio.

El afectado no se ha enterado del incendio porque vive en un octavo piso y no se escucha nada. "El seguro lo tengo a terceros y no me cubre contra incendios. No me va a quedar otra que apechugar y comprar otra porque está a siniestro total, es lo que me ha dicho el seguro", ha afirmado José Antonio. Además, tampoco cree que el "individuo tenga solvencia para cubrir no solo" su moto, "sino todas las demás".