El Ministerio de Consumo ha abierto expediente sancionador a varias aerolíneas de bajo coste por cobrar sobrecostes en el equipaje de mano. Desde la OCU, su portavoz Alejandro Marín asevera en que "la normativa es clara" y que esta "establece que el pasajero tiene derecho a llevar sus pertenencias personales, y en esto entraría la maleta de mano, sin ningún tipo de coste".

"Hay sentencias de juzgados mercantiles que ya declaraban esta práctica abusiva", incide Marín, que denuncia que, además, el coste de la maleta de mano se ha multiplicado hasta el punto de que en algunos casos "resulta más barato facturar una maleta de 20 kilos que llevar la maleta de mano, que debería ser gratuita".

Pero, ¿qué podemos hacer como consumidores ante esta práctica ilegal? La abogada Beatriz de Vicente alerta de que la realidad es que, si nos negamos a abonar el suplemento de la maleta de mano e intentamos subir al avión con ella, "las posibilidades de que no vueles son grandes". "El ejercicio del derecho, y de eso abusan mucho las compañías, pasa por la vía reglamentaria", explica.

"¿Es una cláusula abusiva? Sí. ¿Coloca en desequilibrio a las partes? Sí. ¿No está pactada de forma individual? Sí. ¿Hay sentencias incluso que lo avalan? Sí", enumera la también criminóloga, que no obstante insiste en que no aconseja intentarlo. No obstante, señala que si lo pagamos y reclamamos, lo normal es que ganemos, porque "la normativa lo establece". "Lo que pasa es que juegan al desgaste del ciudadano y del consumidor: vete y reclama, la vía judicial, que te tiras dos años hasta que termina por 35 euros", lamenta.