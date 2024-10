El nutricionista Pablo Ojeda no solo explicó cuáles son los mejores alimentos para mejorar la calidad del sueño, sino que también sorprendió a los presentadores, Cristina Pardo e Iñaki López, al destacar la importancia del descanso en la pérdida de peso.

Ojeda hizo una pausa en su explicación y compartió un dato muy interesante: "Un estudio de la Universidad de Londres identificó hasta 200 factores que influyen en el aumento de peso, pero ¿sabéis cuál es el factor número uno para perder peso? ¡El descanso!".

El nutricionista señaló que la falta de sueño afecta dos hormonas fundamentales: la grelina, que regula el hambre, y la leptina, que controla la saciedad.

Además, Ojeda añadió que "el 75% de las personas que trabajan en turnos nocturnos tienen sobrepeso". Este comentario resonó con Cristina Pardo, quien relató su propia experiencia tras haber trabajado durante nueve años de noche: "No solo es no dormir, es que tu cuerpo está desordenado. Comes cuando toca cenar… y no te saltas ninguna comida, todo para dentro", confesó la presentadora.