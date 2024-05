Más Vale Tarde ha dedicado este jueves su sección más sabrosa a las hamburguesas y los acompañantes más saludables. Una vez que el nutricionista de cabecera del programa, Pablo Ojeda, enumerase las mejores salsas para complementar este plato, Cristina Pardo se ha cuestionado algo que todos hemos hecho en alguna ocasión: "Oye, el bacon no aparece en ninguna dieta ¿Por qué?".

Evidentemente, Ojeda no ha podido evitar soltar una carcajada como el resto de los allí presentes, aunque no ha dudado en contestar. En primer lugar, se trata de un alimento de "proteína animal pura", además de ser "una carne roja". No obstante, ha detallado que "el lío viene" por los alimentos más habituales a los que acompaña: "el pan, unos huevos fritos, patatas...". En definitiva, que los expertos no incluyan este alimento en sus dietarios tiene mucho sentido y ahora también una respuesta.