Cristina Pardo, irónica: "Koldo era el asesor más generoso del globo y por eso pagaba los viajes de las novias del ministro"

Cristina Pardo reacciona en este vídeo a la declaración de la secretaria de Ábalos, Ana María Aranda, que en el juicio por el 'caso mascarillas' ha asegurado que Koldo pagaba los viajes de Jésica con el exministro con su tarjeta personal.

Hoy declaraba la secretaria de José Luis Ábalos en el juicio por el 'caso mascarillas', donde ha explicado que Jésica Rodríguez acompañó al exministro en varias ocasiones en sus viajes oficiales.

Los gastos de Jésica los habría pagado Koldo García, según Ana María Aranda, que ha asegurado que lo hacía con una tarjeta de crédito personal y nunca con dinero público.

"Pagaba el asesor porque es el asesor más generoso del globo terráqueo y decidía pagar los viajes de las novias del ministro", ironiza Cristina Pardo, que indignada afirma que "es de coña".

"Lo que dice la secretaria puede ser así", comenta Antonio Maestre, que añade que aunque es posible que Koldo pagara con su tarjeta, "a él ese dinero le llegaba por otro lado".

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