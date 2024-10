Después de más de veinte años triunfando en las pistas y con 22 títulos de Grand Slam que le convierten en uno de los tenistas más laureados de la historia, Rafa Nadal ha anunciado hoy su retirada. Lo ha hecho con un emotivo vídeo en el que repasa su trayectoria y dedica palabras a su familia, desde su mujer hasta su tío Toni Nadal.

Ramón Espinar opina que "tiene pinta de que este chaval ha disfrutado poco de su éxito y ojalá lo haga ahora". Además, admite en el vídeo sobre estas líneas que "no he sido un gran fan de Nadal, pero sí de otros deportistas". En este sentido, recuerda que cuando Miguel Induráin anunció su retirada, "tenía 11 años y lloré con la rueda de prensa". "Yo tengo 47 y he llorado hoy", le responde Cristina Pardo.