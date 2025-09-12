Ahora

Cristina Pardo, sobre Bea de Vicente: "Ahora que no estamos es cuando no habla"

La presentadora de Más Vale Tarde sorprendía a sus compañeros cortando a Iñaki López: "Tú habla porque Bea de Vicente se queda aquí hablando hasta el lunes ella sola".

BEA DE VICENTE

Durante el programa de Más Vale Tarde de este viernes, la presentadora Cristina Pardo ha sorprendido a sus compañeros cortando a Iñaki López mientras hablaba. El motivo ha sido el comportamiento de Bea de Vicente.

"Tú habla porque Bea de Vicente se queda aquí hablando hasta el lunes ella sola", indicaba Pardo mientras la abogada y criminóloga seguía comentando el vídeo anterior, el cual le había parecido "muy interesante".

Al dar paso a otra sección, López instaba al equipo a entretener a la audiencia mientras la periodista pamplonesa volvía a recriminar a de Vicente su actitud: "Ahora cuando no estamos es cuando no habla".

A estas palabras, la abogada respondía entre risas: "Ahora me callo y me pongo a trabajar".

