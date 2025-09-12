María Estévez, sobre las acusaciones de Trump tras el asesinato de Kirk: "El relato de 'antifa' y de la izquierda radicalizada se les ha caído"

A diferencia de lo que el líder republicano parece creer, el ya arrestado no estaría afiliado a ningún partido y "tenía un perfil que coincide con el del joven frustrado que a tantos crímenes ha llevado a Estados Unidos".

El asesinato del aliado conservador de Donald Trump, Charlie Kirk, ha dado la vuelta al mundo. Por su parte, el líder republicano ha señalado a la izquierda como presunto responsable del disparo que recibió el joven en un evento en una universidad de Utah y por el que falleció poco después.

La corresponsal de laSexta en Estados Unidos, María Estévez, ha asegurado en Más Vale Tarde que cada vez se conocen más datos sobre el sospechoso detenido por el asesinato, un joven de 22 años llamado Tyler Robinson.

A diferencia de lo que Trump parece creer, el ya arrestado no estaría afiliado a ningún partido y "tenía un perfil que coincide con el del joven frustrado que a tantos crímenes ha llevado a Estados Unidos".

"Todo el círculo que le rodea forma parte de los valores que Trump quiere instaurar en EEUU, el relato de 'antifa' y de la izquierda radicalizada se les ha caído", señala Estévez, descartando así en un principio que la motivación del asesinato fuera plenamente político.