Tragedia para unos, oportunidad de difundir bulos para otros: desmontamos las mentiras sobre el asesinato de Charlie Kirk

Las redes sociales se han llenado de bulos acerca del asesinato de Charlie Kirk en Estados Unidos (EEUU). Una trampa, la de la desinformación que ha salpicado incluso al gobierno de Israel que dirige Benjamin Netanyahu. En definitiva, mientras que algunos ven estos acontecimientos como una tragedia, hay otros que simplemente observan estos hechos como una oportunidad para expandir falsedades.

Uno de los principales bulos que han tenido que desmentir es aquel en el que se señala a un chico corriendo en lo que parece ser un parking como el asesino del activista político. Una información que "es completamente falsa", pues las imágenes son de julio de este año y que fue grabado en Nevada, y no en Utah, donde ocurrió el crimen. De hecho, se trata de "un hombre que huía después de un tiroteo que hubo en un casino donde dejó a media docena de heridos", ha recordado este viernes en 'Al Rojo Vivo', Jesús Espinosa de 'Newtral.es'.

Precisamente, en su redacción han tenido que desmentir otros tantos bulos que rodean el caso. Otro de ellos es un vídeo que busca señalar a la comunidad afroamericana de forma directa como autora del asesinato. Pero no, también es falso. A pesar de ello, se trata de un asunto que se "se está moviendo y mucho por las redes", recuerda el periodista.

Tantas mentiras han proliferado que, incluso, han llegado a relacionar a Israel con el asesinato de Kirk. De hecho, el propio Netanyahu ha tenido que desmentirlo: "No tienen límites", ha dicho el israelí que ha calificado la información de "absurdos rumores". Eso sí, "no ha dejado de aprovechar la ocasión para hacerse la víctima, asegurando que "se han dicho las peores cosas (...) de los judíos".