El 'médico camello' de una cárcel del Puerto de Santa María que vendía droga y móviles a los presos

El médico de una cárcel en el Puerto de Santamaría, Cádiz, ha sido detenido por introducir drogas y móviles en la prisión a cambio de dinero. Junto a él, dos funcionarios de la prisión PUERTO II también estarían implicados en un entramado que distribuía anabolizantes, objetos prohibidos, tabaco y alcohol a los presos. La investigación comenzó con la colaboración de un preso que registraba los pedidos de los internos. La esposa del reo se reunía con los funcionarios para comunicar los pedidos, y luego el médico los distribuía en la enfermería. Los implicados podrían haber recibido entre 2.000 y 4.000 euros por pedido.

El médico de una cárcel del Puerto de Santamaría (Cádiz) ha sido detenido por incumplir sus funciones e introducir droga y móviles en las instalaciones penitenciarias a cambio de dinero.

Además del doctor, otros dos funcionarios de la prisión PUERTO II también estarían implicados, según la investigación. Todos ellos formarían parte de un entramado que repartía a los presos anabolizantes, objetos prohibidos, tabaco o alcohol.

El proceso de investigación y detención comenzó captando a uno de los presos implicados. Una vez empezó a colaborar, contó que él mismo se encargaba de registrar los pedidos de los internos.

Cuando realizaba este registro, era la mujer del reo quien se veía con los funcionarios para comunicar el pedido. Acto seguido, los detenidos introducían el material y el médico lo repartía en la enfermería. Los agentes creen que la naturaleza de esta cadena de acciones con papeles muy claros podría dar pie al descubrimiento de una organización criminal.

Aunque aún siguen esclareciendo los hechos, los implicados, que se enfrentan a presuntos delitos de cohecho y tráfico de sustancias y objetos, podrían haber recibido entre 2.000 y 4.000 euros por pedido.