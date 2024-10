Dani Mateo conecta con Más Vale Tarde para conocer los temas principales del espacio de laSexta. Cristina Pardo, su presentadora, afirma que ella está "muy de lunes" debido a que ha sido una de las damnificadas por el caos ferroviario del fin de semana en las estaciones de Atocha y Chamartín.

"He llegado a mi casa tardísimo, cerca de las dos de la mañana, muy agradecida a todas las autoridades", afirma. Muchas de las personas que, como Cristina, se vieron 'atrapadas' a la espera de la salida de sus trenes de la Estación de Atocha, decidieron hacer una conga para amenizar su espera. Pero, como cuenta Pardo, ella decidió no pudo participar en la misma debido a que "estaba en un tren que llegó tres horas tarde", explica, "no había mucha gente para congas en ese tren".

"Te puede fastidiar el puente, es así", indica Quique Peinado. La presentadora explica que para ella lo peor son "las pocas horas de sueño". Dani intenta buscar el lado positivo del problema afirmando que "el de la cafetería hizo la mayor caja del año".