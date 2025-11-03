Cristina Pardo, sobre las acusaciones de Claudia Montes: "Por lo que sea vio cosas raras, pero no las denunció"

Más Vale Tarde analiza las declaraciones de Claudia Montes, 'Miss Asturias', en la comisión del Senado sobre el 'caso Koldo' donde ha afirmado que la cambiaban de puesto de trabajo porque "empezaba a descubrir supuestas corrupciones".

Claudia Montes, 'Miss Asturias' 2017, comparecía hoy en la comisión del Senado sobre el 'caso Koldo', donde ha negado su relación sentimental con José Luis Ábalos y ha acusado a Pedro Sánchez de estar al tanto de la trama y a la empresa pública donde trabajó, Logirail, de amaños en las licitaciones.

Montes asegura que cada tres meses la cambiaban de puesto trabajo porque "cada vez que me formaba y estaba haciendo mi trabajo bien empezaba a descubrir supuestas corrupciones".

"Por lo que sea vio cosas raras, pero en ese momento no las denunció", reacciona Cristina Pardo en el vídeo sobre estas líneas.

Iñaki López, por su parte, señala con ironía que "igual somos muy injustos al decir que todas las amigas de Ábalos acababan en empresas públicas" y recuerda que la propia 'Miss Asturias' ha dicho que "ella fue fichada por su valía profesional".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.