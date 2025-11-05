Cristina Almeida critica a Juan Carlos I: "Era un nombrado sin democracia. Si alguien trajo la democracia fue Adolfo Suárez, no el rey"

La abogada no se ha mordido la lengua: ha reprochado al rey emérito que se ponga la medalla de la democracia y ha recordado que lo nombró Franco, “sin urnas de por medio”, y que jamás se preguntó al pueblo si quería monarquía o república.

Las memorias de Juan Carlos I ya se han publicado en Francia y llegarán a España en diciembre de la mano de Planeta. En ellas, el rey emérito asegura que desde 1969 —cuando Franco lo nombró su sucesor— tenía la intención de modernizar el país y abrir el camino hacia la democracia.

En Más Vale Tarde, Iñaki López ha analizado este relato y ha señalado que, leyendo el libro, "parece que el rey se echa a los hombros la titánica tarea de hacer un país democrático". Sin embargo, el presentador ha recordado que en ese relato no hay mención alguna a quienes realmente se jugaron la vida: "La gente que pasó por la cárcel, fue torturada o salió a manifestarse. En definitiva, quienes de verdad trajeron la democracia a España".

Ante esa reflexión, Cristina Almeida ha sido tajante. "La democracia la trajeron los ciudadanos, la lucha de los trabajadores, la gente que se jugó la vida. Él era un nombrado sin ningún tipo de democracia, nombrado por el generalísimo Franco".

La abogada ha recordado que Adolfo Suárez tuvo un papel mucho más decisivo en la Transición: "El rey lo metió de chanchullo, y eso lo reconoció el propio Suárez. No se atrevieron a preguntar al pueblo si quería monarquía o república porque no estaban seguros —por no decir que estaban seguros— de que quizá no saliera la monarquía".

Almeida ha subrayado que nunca se ha preguntado al pueblo español si quiere monarquía o república: "El rey no fue nombrado por el pueblo, lo fue por Franco. Y después, en democracia, no se ha hecho ningún referéndum para decidir si queríamos rey o no".

