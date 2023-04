La Falange ha presentado como candidato a la Alcaldía de Bilbao en las elecciones del 28M a Carlos García Julía, uno de los autores de la matanza de los abogados laboralistas de Atocha en 1977. Sobre esto, la abogada Cristina Almeida, que defendió a los cinco asesinados en la matanza, ha señalado en Más Vale Tarde que Carlos García "no es solo un asesino ni uno de derechas, es un delincuente nato".

La letrada ha asegurado que el asesino no solo ha estado en la cárcel por la matanza, sino que "secuestró al director de la cárcel y a su familia, metió en una celda a cinco agentes de prisiones". "Le condenaron por atentado, por secuestro", entre otros delitos ya antes del juicio de Atocha, por el que condenaron a 193 años de cárcel. Pero solo podría "cumplir 30 años" por las leyes antiguas, y le quedan todavía 10 por cumplir. Sin embargo, está en libertad.

Además, en Latinoamérica, a donde se escapó, le condenaron a seis años por narcotráfico. "No es solo un asesino ni uno de derechas, es un delincuente nato", ha señalado Almeida. "Es que no debería poder presentarse a las elecciones, sería una vergüenza, incluso para Falange", ha expresado la abogada. Aunque cree que "lo mismo le consideran un héroe" no un "asesino", "por eso le han puesto ahí", y ha advertido de los "riesgos de la extrema derecha".